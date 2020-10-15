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أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

10:39 ص الخميس 15 أكتوبر 2020
أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 24 و30 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري، اليوم، بين 300 جنيه و380 جنيها، وسعر كيلو الفيله البلطي بين 30 جنيها و100 جنيه.

وتراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك الجمبري السمك المكرونة السويسي السبيط الكاليماري السمك البوري

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