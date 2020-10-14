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هبوط كبير بأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء

01:08 م الأربعاء 14 أكتوبر 2020
هبوط كبير بأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

هبطت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث تراجع الجرام الواحد بنحو 12 جنيها، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 825 جنيهًا مقابل 837 جنيهًا، أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 707 جنيهات، كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 943 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 6600 جنيه.

وعالميَا، انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.34%، وتراجع سعر الأوقية بنحو 8.17 دولار مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس ليسجل 1898 دولار في تمام الساعة 12:41 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة، بحسب وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت بنحو جنيهنين، خلال تعاملات أمس الثلاثاء في السوق المحلي.

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