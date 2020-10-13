صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 2.8% العام الجاري

كتبت- ياسمين سليم:

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري، إلى 2.8%، بدلا من 2% كان يتوقعها في وقت سابق، وذلك بحسب تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي أكتوبر 2020" الذي نشره اليوم الثلاثاء بمناسبة بدء اجتماعات الخريف.

كما عدل صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد في العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2020 ليبلغ 3.5% -وهو نفس الرقم الذي أعلنته الحكومة المصرية - بدلا من 2% كان يتوقعها في تقرير سابق.

وخفض الصندوق من توقعاته للتضخم، ليبلغ في المتوسط 6.2% خلال العام المالي الجاري مقابل 8.2% كان يتوقعها في أوراق قرض مصر الأخير والتي أتاحها في أغسطس الماضي.

ويتوقع الصندوق أن يبلغ معدل التضخم في نهاية العام الجاري 5.6% وهو أقل من مستهدفات البنك المركزي الذي يتوقع 9% بزيادة أو نقصان 3%.

وسيبلغ معدل التضخم في نهاية 2021 نحو 8%، وفقًا لتوقعات الصندوق.

وبحسب توقعات الصندوق فإن معدل البطالة سيبلغ 9.7% في العام المالي الجاري، مقارنة بـ 8.3% في العام المالي الماضي.