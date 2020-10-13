أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبيراميدز العام الدراسي الجديد تنسيق الأزهر إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا الانتخابات الأمريكية

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 2.8% العام الجاري

02:29 م الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 2.8% العام الجاري

صندوق النقد الدولي

كتبت- ياسمين سليم:

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري، إلى 2.8%، بدلا من 2% كان يتوقعها في وقت سابق، وذلك بحسب تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي أكتوبر 2020" الذي نشره اليوم الثلاثاء بمناسبة بدء اجتماعات الخريف.

كما عدل صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد في العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2020 ليبلغ 3.5% -وهو نفس الرقم الذي أعلنته الحكومة المصرية - بدلا من 2% كان يتوقعها في تقرير سابق.

وخفض الصندوق من توقعاته للتضخم، ليبلغ في المتوسط 6.2% خلال العام المالي الجاري مقابل 8.2% كان يتوقعها في أوراق قرض مصر الأخير والتي أتاحها في أغسطس الماضي.

ويتوقع الصندوق أن يبلغ معدل التضخم في نهاية العام الجاري 5.6% وهو أقل من مستهدفات البنك المركزي الذي يتوقع 9% بزيادة أو نقصان 3%.

وسيبلغ معدل التضخم في نهاية 2021 نحو 8%، وفقًا لتوقعات الصندوق.

وبحسب توقعات الصندوق فإن معدل البطالة سيبلغ 9.7% في العام المالي الجاري، مقارنة بـ 8.3% في العام المالي الماضي.

صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري الاقتصاد المصري

الخبر التالى:

صندوق النقد يحسن توقعاته للاقتصاد العالمي في 2020 لكنه لا يزال يتوقع انكماشًا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 104156

    عدد المصابين

  • 97524

    عدد المتعافين

  • 6017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 36387480

    عدد المصابين

  • 27408446

    عدد المتعافين

  • 1060427

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة: 56% من وفيات كورونا مصابون بأمراض مزمنة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا