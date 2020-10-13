أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبيراميدز العام الدراسي الجديد تنسيق الأزهر إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا الانتخابات الأمريكية

تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:14 ص الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف بنسبة 0.07% إلى مستوى 11389 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.21%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.2%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس الاثنين بنسبة 0.33% إلى مستوى 11397 نقطة.

البورصة مؤشر البورصة أسهم البورصة

الخبر التالى:

التعاون الدولي تبحث مع الطيران تمويل المشروعات ذات الأولوية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 104156

    عدد المصابين

  • 97524

    عدد المتعافين

  • 6017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 36387480

    عدد المصابين

  • 27408446

    عدد المتعافين

  • 1060427

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا