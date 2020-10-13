تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف بنسبة 0.07% إلى مستوى 11389 نقطة.
كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.21%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.2%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس الاثنين بنسبة 0.33% إلى مستوى 11397 نقطة.
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