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أسعار الذهب تواصل صعودها بمصر.. والجرام يرتفع 13 جنيهًا في 3 أيام

12:30 م الخميس 01 أكتوبر 2020
أسعار الذهب تواصل صعودها بمصر.. والجرام يرتفع 13 جنيهًا في 3 أيام

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي، وزاد الجرام بنحو جنيهين، مقارنة بأسعار أمس ليسجل سعر الجرام زيادة بنحو 13 جنيهًا، في 3 أيام.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 827 جنيهًا مقابل 825 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 709 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 945 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6616 جنيهًا.

وعالميًا انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.64%، وتراجع سعر الأوقية بنحو 12.04 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1897 دولارًا في تمام الساعة 12:20 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي صعدت خلال تعاملات أمس؛ ليرتفع الجرام بنحو جنيه واحد، كما زاد الجرام بنحو 10 جنيهات دفعة واحدة أمس أول.

أسعار الذهب

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