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أسعار الدولار تتراجع في بنكي الأهلي ومصر بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

04:47 م الأربعاء 08 يناير 2020
أسعار الدولار تتراجع في بنكي الأهلي ومصر بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 4 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه في الصباح، فيما استقر في 6 بنوك أخري.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك الأهلي ومصر والإسكندرية إلى 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس إلى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك العربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والقاهرة، والتجاري الدولي عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع.

أسعار الدولار صرف الدولار الجنيه المصري

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