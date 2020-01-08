وسط أنباء عن تصفيتها.. وزير قطاع الأعمال يزور الحديد والصلب الأسبوع المقبل

كتبت- شيماء حفظي:

قال مصدران بقطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الوزير هشام توفيق سيزور شركة الحديد والصلب الأسبوع المقبل، وسط أنباء عن تصفية الشركة.

وأوضح المصدران، أن سبب الزيارة غير معلن، لكن العاملين بالشركة يأملون أن تحمل الزيارة مؤشرا إيجابيا بشأن الشركة في ظل ما يتردد عن اتخاذ قرار بتصفيتها.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إن قرار تصفية الشركة لا يمكن إعلانه إلا من خلال جمعية عمومية غير عادية مشيرة إلى أن آخر جميعة غير عادية للشركة في نوفمبر الماضي قررت استمرار الشركة.

وتأسست الشركة في عام 1954 ويعمل فيها حاليا نحو 7500 عامل، وتواجه زيادة في الخسائر، وتراكم الديون، وتواجه الوزارة تحديات كبيرة في تطوير شركة الحديد والصلب، بعدما طرحت خلال الثلاثة أعوام الماضية، عددا من مقترحات التطوير، لكن هذه المقترحات لم تر النور، وتم وقفها في منتصف الطريق.

وارتفعت خسائر الشركة خلال العام المالي الماضي بنحو20% لتصل إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه في 2017-2018.

وتراجعت إيرادات النشاط في الشركة خلال العام المالي الماضي، بنسبة 23.2% نتيجة انخفاض كمية المبيعات، بحسب التقرير.

وعلى الرغم من الخسائر وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب في نوفمبر على استمرارية الشركة.