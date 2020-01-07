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البنك المركزي: إحالة مشروع قانون البنوك الجديد إلى مجلس النواب

02:41 م الثلاثاء 07 يناير 2020
البنك المركزي: إحالة مشروع قانون البنوك الجديد إلى مجلس النواب

البنك المركزي المصري


القاهرة- وكالات:

قال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الوزراء أحال مشروع قانون البنوك الجديد إلى مجلس النواب، مطلع الأسبوع الجاري تمهيدا لبدء مناقشته وإقراره.

وقال المصدر لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه من المنتظر بدء مناقشة القانون في اللجان المختصة بالبرلمان تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة وإقراره وبدء العمل به.

وكان مجلس الوزراء وافق - في أكتوبر الماضي - على مشروع القانون، والذي يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية في العالم ويمثل نقلة كبيرة للجهاز المصرفي المصري.

البنك المركزي المصري مجلس النواب

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