2.9 مليار دولار زيادة.. قفزة في احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال 2019 (تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي، أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع خلال عام 2019 بنحو 2.9 مليار دولار بنسبة 6.7% مقارنة بما كان عليه في نهاية عام 2018.

وبحسب بيانات البنك المركزي، سجل صافي احتياطيات النقد الأجنبي نحو 45.420 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 42.551 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2018، محققا رقما قياسيا جديدا ضمن سلسلة من المستويات القياسية بدءا من شهر يوليو الماضي.

ومثلت الزيادة في الاحتياطي خلال شهر يناير والتي سجلت نحو 1.4 مليار دولار، نحو نصف الزيادة الإجمالية في الاحتياطي خلال العام الماضي ككل، وهو ما تزامن مع استلام الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار، وإصدار وزارة المالية سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار.

وشهد العام الماضي زيادة شهرية مستمرة في قيمة الاحتياطي، طوال فترة الـ 12 شهرا، حتى ولو كانت ضيئلة في بعض الشهور، ولم يسجل أي تراجع.

ويرصد مصراوي خلال الجراف التفاعلي التالي، التطور الشهري لاحتياطي النقد الأجنبي خلال عام 2019، بحسب بيانات البنك المركزي.