الذهب يقود احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى رقم قياسي جديد بنهاية ديسمبر

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات للبنك المركزي، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنهاية ديسمبر الماضي إلى 45.420 مليار دولار مقابل 45.354 مليار دولار، بزيادة 66 مليون دولار، مسجلا رقما قياسيا جديدا.

وتعود الزيادة في الاحتياطي إلى ارتفاع قيمة الذهب المسجل في الاحتياطي لدى البنك المركزي خلال شهر ديسمبر الماضي بقيمة 153 مليون دولار بنسبة زيادة 4.9%، لتصل إلى نحو 3.3 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي مقابل نحو 3.15 مليار دولار بنهاية نوفمبر.

وتزامنت الزيادة في قيمة الذهب المسجل في احتياطي النقد الأجنبي خلال ديسمبر مع زيادة بالأسعار العالمية بنحو 53.3 دولار للأوقية بنسبة 3.6%، لتصل بنهاية الشهر الماضي إلى 1517.27 دولار مقابل 1463.98 دولار بنهاية نوفمبر الماضي، وفقا لبيانات شبكة بلومبرج.

وتزامنت زيادة الذهب في الاحتياطي مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية خلال شهر أكتوبر الماضي بنحو 40.50 دولار للأوقية بنسبة زيادة 2.75%، لتصل إلى نحو 1513. دولارا بنهاية تعاملات 31 أكتوبر الماضي، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وفي المقابل، انخفضت قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي إلى 41.840 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 41.930 مليار دولار بنهاية نوفمبر، بتراجع 90 مليون دولار.

وزاد احتياطي المركزي من قيمة وحدات السحب الخاصة بشكل طفيف إلى 280 مليون دولار بنهاية ديسمبر مقابل 277 مليون دولار بنهاية نوفمبر.