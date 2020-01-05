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البورصة تهبط 2.5% في أول 10 دقائق من بداية تعاملات اليوم

10:16 ص الأحد 05 يناير 2020
البورصة تهبط 2.5% في أول 10 دقائق من بداية تعاملات اليوم

البورصة

القاهرة- مصراوي:

هوى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.49%، في أول 10 دقائق من بداية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 13553 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.16%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 2.36%.

وكانت الأسواق العالمية قد أنهت الأسبوع الماضي على تراجع بسبب التوترات بين أمريكا وإيران.

واليوم شهدت الأسهم في الأسواق الخليجية هبوطا حادا في أوائل المعاملات يوم الأحد وعلى رأسها أسهم الكويت بفعل التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران.

وكانت الولايات المتحدة قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني مهندس العمليات السرية والعسكرية الإيرانية في الخارج في ضربة جوية يوم الجمعة استهدفت موكبه بمطار بغداد.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، بنسبة 0.44%.

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