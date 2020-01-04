أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت

كتب- علاء حجاج:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت في سوق العبور عند مستوياتها أمس الجمعة، وسجلت أسعار البوري والمكرونة السويسي استقراراً اليوم.

وسجل سعر كيلو السمك البلطي الجملة، اليوم السبت بين 22 و28 جنيها، بينما استقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

وتراوحت أسعار الكابوريا اليوم بين 30 و150 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

فيما بلغ سعر الجمبري الممتاز اليوم بين 300 جنيه و380 جنيها، وسجل سعر كيلو السبيط والكالماري اليوم بين 110 جنيهات و160 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السمك البوري بين 40 و50 جنيها، خلال تعاملات اليوم السبت، وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 50 و60 جنيهًا،بحسب الموقع الرسمي للسوق.