أسعار الذهب العالمية تصعد لأعلى مستوى في 4 أشهر

القاهرة- وكالات:

قفزت أسعار الذهب، أمس الجمعة، إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، واخترقت حاجز 1550 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد ضربة جوية أمريكية في العراق قتلت قائدا عسكريا إيرانيا بارزا، وهو ما أثار موجة شراء في الأصول الآمنة.

واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية.

وبحسب وكالة رويترز صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1546.68 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 1553.20 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الخامس من سبتمبر.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 1.5% لتبلغ عند التسوية 1552.40 دولار، وفقًا للوكالة.

ولقى قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس، القيادي في قوات الحشد الشعبي العراقية، حتفهما في ضربة جوية على موكبهما في بغداد الليلة الماضية.

وقال بنجامين لو، المحلل في فيليب فيوتشرز، "الأخبار الآتية من الشرق الأوسط إلى جانب بعض الشراء المدفوع بالعوامل الفنية وتراجع الدولار يدعم أسعار الذهب اليوم".

يستفيد الذهب، مثل غيره من الأصول الاستثمارية الآمنة، في أوقات الضبابية السياسية. وعلى مدار الأسبوع، قفز الذهب أكثر من 2.5% وهى أفضل مكاسبه الأسبوعية منذ أوائل أغسطس ومواصلا الصعود لرابع أسبوع على التوالي.

وتدعم المعدن النفيس أيضا بانخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في شهرين أمام الين، الذي يعتبر ملاذا آمنا أيضا، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 18.02 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 1.3% إلى 1985.70 دولار للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة 1988.27 دولار غير بعيد عن أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 1998.43 دولار الذي سجله في ديسمبر.

وزاد البلاتين 0.24% إلى 980.86 دولار للأوقية وسجل أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أكتوبر.