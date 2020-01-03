الدولار يواصل استقراره وزيادة الدينار الكويتي واليورو في أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه للأسبوع الثاني على التوالي، بعد موجة من الهبوط، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

واستقر سعر العملة الأجنبية في البنك الأهلي، أمس الخميس عند 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الخميس الماضي.

وبحسب بيانات البنك الأهلي، ارتفع سعر اليورو خلال الأسبوع الماضي ليسجل أمس الخميس 17.87 جنيه للشراء و18.06 جنيه للبيع مقابل 17.72 جنيه للشراء و17.86 جنيه للبيع.

وصعد سعر الجنيه الإسترليني ليسجل أمس 21.02 جنيه للشراء و21.34 جنيه للبيع، مقابل 20.71 جنيه للشراء و20.91 جنيه للبيع.

وزاد سعر بيع الدينار الكويتي ليسجل أمس 52.49 جنيه للشراء و53.07 جنيه للبيع مقابل 50.42 جنيه للشراء و53.01 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال القطري ليسجل أمس الخميس 4.21 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع ليسجل أمس 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.