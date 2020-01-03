الطماطم بـ 5 جنيهات في سوق الجملة.. أسعار الخضروات والفاكهة في أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار الطماطم الجملة في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسعار عدد من أصناف الخضروات في سوق العبور، اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

ووفقا للموقع الرسمي لسوق العبور، ارتفع سعر كيلو الطماطم إلى 5 جنيهات بسوق الجملة، بينما تراجعت أسعار البطاطس والبصل 50 قرشا، وكيلو الخيار جنيه، تراجع كيلو الكوسة جنيهين.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم 5 جنيهات، بزيادة جنيه.

البطاطس بين 3 و 5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البصل بين 2.5 جنيه و5.5 جنيه بتراجع 50 قرشا.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3 و 5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و 5 جنيات بزيادة بين 1.5 جنيه و50 قرشا.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و 4 جنيهات، بتراجع جنيه.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

برتقال بلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة جنيه.

برتقال سكري بين 2 و4 جنيهات، بزيادة جنيه.

برتقال أبو سرة بين 3 و 5 جنيهات بزيادة جنيه.

اليوسفي بين 1.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة جنيهين.

جوافة بين 5 و 9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.