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بنك مصر يوقع بروتوكولا لتمويل ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل بحدائق أكتوبر

05:54 م الأحد 26 يناير 2020
بنك مصر يوقع بروتوكولا لتمويل ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل بحدائق أكتوبر

بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجت

كتب- مصطفى عيد:

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وشركة مصر إكسبريس للتنمية والتجارة (زاهر)، وذلك لتمويل ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل بالمشروعات التي تمتلكها شركة زاهر بحدائق أكتوبر لفئة محدودي الدخل، بحسب بيان من البنك اليوم الأحد.

ووقع البروتوكول، يوم الأربعاء الماضي، محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق دعم التمويل العقاري، ومجدي زاهر رئيس مجلس إدارة شركة زاهر.

وقال البنك إنه سيتم تمويل العملاء مستحقي تلك الوحدات من البنك وفقاً لبرنامج محدودي الدخل في إطار مبادرة البنك المركزي المصري (بفائدة مخفضة 7%)، كما سيقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بدعم العملاء.

وأضاف أن توقيع البروتوكول جاء في إطار إيمانه بأهمية التنمية المجتمعية وإتاحة الفرصة لفئة محدودي الدخل للحصول على السكن المناسب، بما يتوافق مع توجهات الدولة التي تصب اهتماماً كبيراً لهذه الفئة.

وذكر البنك أن عدد القروض الممنوحة منه للتمويل العقاري لمحدودي الدخل وصل إلى ما يقرب من 59 ألف قرض بقيمة تصل إلى 6 مليارات جنيه.

صندوق الإسكان الاجتماعي حدائق أكتوبر بنك مصر صندوق دعم التمويل العقاري

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