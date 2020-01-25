المركز العالمي للبنية التحتية يرسل بعثة لمصر لمساندتها في المشروعات الأساسية

كتب- مصطفي عيد:

شاركت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع للمركز العالمي للبنية التحتية، خلال مشاركتها بالمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، بحسب بيان صحفي من الوزارة اليوم السبت.

وتأسس هذا المركز العالمي للبنية التحتية بالتعاون مع البنك الدولي ومجموعة العشرين وأطلق منذ خمس سنوات، وانضمت له مصر مؤخرا، ويضم رؤساء أكبر مؤسسات إدارة الأصول والاستثمار في أسهم الشركات الخاصة، والبنوك التجارية في العالم، بالإضافة إلى مؤسسات التنمية العالمية والدول المانحة.

والتقت المشاط الرئيس التنفيذي للمركز العالمي للبنية التحتية، ماري لام فريندو،، حيث تم بحث سبل التعاون بين مصر والمركز خاصة في ظل قصص النجاح التي حققتها مصر في مجال البنية الأساسية.

واتفق الجانبان، على ارسال بعثة من المركز مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لبحث مساندتها في مشروعات البنية الأساسية خلال المرحلة المقبلة.

وتهدف المشاركة في اجتماع المركز، تمهيد الطريق أمام المؤسسات الاستثمارية العامة والخاصة في زيادة استثماراتهم في مجال البنية الأساسية في مصر، واستغلال الخبرات من داخل مجموعة البنك الدولي وخارجها لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية المعقدة للقطاعين العام والخاص التي لا تستطيع مؤسسة واحدة الاضطلاع بها بمفردها.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، استعرض المشاركون في الاجتماع، الاحتياجات الاستثمارية في البنية الأساسية بالدول النامية، وفرص الاستثمار المتاحة، واستخدام آليات جديدة للتعاون مع الدول النامية، ومشاركة تجارب الإصلاح والتطوير التي قامت بها هذه الدول فيما يخص البنية الأساسية.

وقالت المشاط، إن الحكومة تطور البنية التحتية وترفع كفاءتها وتطور شبكات الطرق والكباري لربط كافة المناطق المختلفة بالعاصمة وبناء المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة ومنطقة العلمين الجديدة، مع إشراك القطاع الخاص في هذه المشروعات، نظرا لدوره في التنمية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.