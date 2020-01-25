رانيا المشاط تناقش مع رئيس "الأوروبي لإعادة الإعمار" المشروعات المشتركة

كتب- مصطفى عيد:

التقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالسير سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خلال مشاركتها بالمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية.

وقال بيان من الوزارة اليوم السبت إن الجانبين ناقشا المشروعات التي ينفذها البنك حاليا في مصر، والمشروعات التي يعتزم البنك تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، واستراتيجية التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وكان البنك اختار مصر مؤخرًا لتكون أكبر دولة عمليات للبنك على مستوى العالم للعام الثالث على التوالي، حيث تبلغ استثمارات البنك في مصر نحو 5.3 مليار يورو في 99 مشروعا في قطاعات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة والاسكان والصرف الصحي ومنها مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان.

وبحسب البيان فإن حصة القطاع الخاص تمثل 58% من إجمالي الاستثمارات، كما تمثل نسبة استثمارات البنك في مصر أكثر من 50% من استثماراته في إفريقيا، والتي تتركز حاليا في مصر وتونس والمغرب.

وقالت رانيا المشاط، في البيان إن الحكومة تستهدف تعزيز التعاون وعلاقات الشراكة مع البنك في مجالات متنوعة وزيادة التمويل الممنوح للقطاع الخاص بما يساهم في زيادة دوره في التنمية، في اطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونقل البيان عن السير سوما تشاكرابارتى، قوله إن اهتمام البنك بالاستثمار في المشروعات التنموية في مصر خلال المرحلة المقبلة، مع الاستمرار في مساندته لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح للحكومة المصرية، وخاصة في قطاع البنية الأساسية والطاقة المتجددة والنقل والكهرباء.