أسعار النفط ترتفع لكنها مهددة بانتشار محتمل لفيروس كورونا في الصين

القاهرة – وكالات:

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، لكنها تتجه لتسجيل انخفاض كبير في الأسبوع في ظل مخاوف بشأن احتمال انتشار فيروس كورونا جديد في الصين أودى بحياة 25 حتى الآن، مما قد يكبح السفر والطلب على الوقود والآفاق الاقتصادية.

وبحلول الساعة 0741 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا أو 0.5% إلى 62.35 دولار للبرميل بعد أن نزلت 1.9% في الجلسة السابقة. وفي الأسبوع، تراجع برنت نحو 4%.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.5% إلى 55.86 دولار للبرميل. وانخفض العقد 2% يوم الخميس و4.6% في الأسبوع.

وقال جيفري هالي محلل السوق لدى أواندا ”تواصلت عمليات بيع النفط (في الأسبوع) بوتيرة سريعة مع استمرار المخاوف بشأن تأثيرات تباطؤ اقتصادي في آسيا ناجم عن الفيروس على الطلب العالمي... نتوقع استمرار هشاشة أسعار النفط".

وتلقت الأسعار الدعم بفعل أنباء عن انخفاض مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بحسب ما قالته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وعلى الرغم من أن التراجع في المخزونات لم يماثل توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض قدره مليون برميل، فإن مخزونات النفط نزلت بمقدار 405 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في 17 يناير كانون الثاني بحسب ما أظهرته بيانات حكومية.