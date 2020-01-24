مقتنيات نادرة.. سك العملة تشارك بجناح في معرض الكتاب

كتب- مصطفى عيد:

تشارك مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، للعام الخامس على التوالي في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51 لهذا العام، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة، إن المشاركة تأتي إدراكًا لدور المصلحة في بناء الوعي الوطني بالتراث المصري المجيد، الذي يُثري الحضارة الإنسانية، ويمد جسور التواصل الحضاري بين شباب اليوم، وجذورهم التاريخية؛ بما يُسهم في تعزيز انتمائهم الوطني ويدفعهم للمشاركة الإيجابية في بناء الحاضر والمستقبل.

وقال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة وسك العملة، إن المصلحة تُشارك في الدورة الحالية من معرض الكتاب، بجناح يضم أهم المقتنيات من الدروع الرسمية، والميداليات التذكارية، والأوسمة، والنياشين، واللوحات النحاسية، والقلادات، والكؤوس، والعملات القديمة والتذكارية.

وأضاف أن المصلحة تدفع بمجموعة من إبداعاتها الخالصة للجمهور، أبرزها العملات التذكارية التي توثق الأحداث التاريخية للدولة المصرية.

وبينها اليوبيل الذهبي للمحكمة الدستورية العليا، وتأسيس القضاء الدستوري بمصر، وعملات تذكارية متنوعة بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء «بنك مصر»، و150 عامًا على إنشاء كلية الحقوق بجامعة القاهرة.

كما تتضمن 12 ميدالية لمسار العائلة المقدسة، تُمثل رحلة السيد المسيح، والأماكن التي زارتها السيدة مريم في مصر، و11 ميدالية أخرى لحقب الأسرة العلوية التي أسسها محمد علي باشا، بجانب مجموعة كنوز مصر الفرعونية القديمة.

وأوضح أن المصلحة حريصة على إنتاج العملات المعدنية المساعدة فئة الجنيه والخمسين قرشًا التي توثق المناسبات التاريخية والمشروعات القومية؛ ليتعرف العالم على ما حققه آباؤنا وأجدادنا في الماضي، لافتًا إلى أننا نملك كوادر وفنيين مُتخصصين قادرين على خلق أفكار جديدة ترسخ جهود الدولة على النحو الأمثل.

وأشار إلى أنه تم إعداد عملات معدنية تحمل تصميمات لمشاريع قومية منها: «العاصمة الإدارية، وتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بنبان، والشبكة القومية للطرق، ومحطات توليد الطاقة، ومدينة العلمين الجديدة، والريف المصرى الجديد، وحقل ظهر للغاز، وقناطر أسيوط الجديدة».

وأوضح أنه تيسيرًا على رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام قد تم توفير العملات المعدنية المساعدة «الفكة» لتلبية احتياجات الجمهور.

وكان جناح مصلحة «سك العملة» قد لقى إقبالًا كبيرًا من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الأعوام الماضية، بحسب البيان.