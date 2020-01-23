مساهمو أفريكسيم بنك يضخون نصف مليار دولار في رأس المال

كتبت- منال المصري:

قال بنك التصدير والاستيراد الإفريقي (أفريكسيم بنك)، في بيان اليوم الخميس، إن المساهمين الحاليين ضخوا نصف مليار دولار في رأسمال البنك بما في ذلك نيجيريا الاتحادية والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا .

وأشار البنك إلى أن الاستثمارات تتوزع بين 200 مليون دولار من خلال أسهم الفئة "أ" و "ب" و "ج" و 300 مليون دولار في شكل أرقام قابلة للاستدعاء برأس المال .

وتعد مصر واحدة من المساهمين الرئيسيين في البنك، وواحدة من أكبر الاقتصادات في أفريقيا، بحسب البيان.

وأكد أفريكسيم بنك أن الأسهم الجديدة تضع البنك في وضع قوي لمواصلة نموه بما يتماشى مع خطته الاستراتيجية، خاصة عقب إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية أكبر منطقة تجارة حرة تم إنشاؤها في جميع أنحاء العالم منذ تشكيل التجارة العالمية.

وأشار البنك إلى أنه يراقب ظروف السوق للعثور على النافذة المناسبة لإعادة إطلاق طرحه العام الأولي في لندن.

وقال بنديكت أوراما رئيس أفريكسيم بنك إن زيادة رأسمال البنك يعكس الثقة التي يتمتع بها المساهمون الحاليون لدينا في البنك، ويرحب البنك بقرارهم بشراء أسهم إضافية بسرعة.

وأضاف أوراما أن البنك يعد في وضع جيد للاستفادة من علاقاتهم مع الدول الأعضاء لدينا لتوفير منصة للتدفقات التجارية والاستثمارية في جميع أنحاء القارة ، وتحقيق عوائد للبنك ونمو للأعمال التجارية الأفريقية. "