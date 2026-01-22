علاقة شاذة تقود عامل خردة لمقتله على يد 4 أشخاص بحلوان.. ما القصة؟

جريمة مأساوية راح ضحيتها عامل خردة بعد أن لقي مصرعه بطعنة نافذة بسلاح أبيض "مطواة" على يد 4 أشخاص في منطقة حلوان.

بدأت القصة بصفحة مجهولة الهوية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تروج للعلاقات الشاذة بين الذكور في ظاهرها أما الحقيقة أن صاحبها يبحث عن ضحايا لسرقتهم، وما إن وقع المجني عليه في الفخ، اتفق المتهم مع 3 آخرين على استدراجه وسرقته.

استدرج مالك الصفحة الضحية إلى منطقة حلوان بزعم إقامة العلاقة الشاذة، واصطحبه في "توك توك" رفقة أحد المتهمين، وأثناء السير صعد باقي المتهمين إلى الدراجة النارية، وحاولوا سرق المجني عليه بالإكراه وتهديده بـ"مطواة".

لم يرضخ المجني عليه لتهديدات المتهمين، ونشبت بينهم مشاجرة بالأيدي داخل "التوك توك"، وحاول الضحية الاستغاثة بالمارة لكن باءت محاولته بالفشل، وسدد له أحد المتهمين طعنة نافذة في القلب أودت بحياته.

ألقى المتهمون جثة المجني عليه في أحد الشوارع، وفروا هاربين من مكان الواقعة بعد أن استولوا على متعلقاته الشخصية ومبلغ مالي.

وتلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره، وبها طعنة نافذة في القلب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من حل لغز الجريمة، وأمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

قرار قضائي عاجل بشأن البلوجر "عمر فرج" وشقيقه لاتهامهما ببث محتوى خادش

سيدة تتهم طبيب عظام بالتحرش بها داخل عيادته بالدقي

استعجال تحريات اتهام شاب بالتحرش بسيدة أجنبية في مدينة نصر