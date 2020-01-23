وزيرة التعاون الدولي تشهد إطلاق كتاب "أمة بريدجيتال" بمنتدى دافوس

كتب- مصطفى عيد:

شهدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي إطلاق كتاب أمة بريدجيتال "Bridgital Nation"، والذي ألفه ناتاراجان تشاندراسيكاران، رئيس مجموعة تاتا صنز الهندية، خلال مشاركتها فى جلسة بالمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس السويسرية، بحسب بيان الوزراة اليوم الخميس.

حضر المنتدى الاقتصادي ساتيا نادالا الرئيس التنفيذى لشركة ميكروسوفت، و حياة سندى مستشار رئيس البنك الإسلامي للتنمية للعلوم والتكنولوجيا، ومؤلف الكتاب، وإدارت الجلسة، والإعلامية جومانة بركيتشى من قناة CNBC.

وناقشت الجلسة مفهوم "بريدجيتال Bridgital "، ورأي صناع القرار في تأثير الثورة الصناعية الرابعة، وأهمية التطور التكنولوجي وتأثيره الإيجابي على حياة البشر.

ويتوقع مؤلف "أمة بريدجيتال"، أن تكون الهند خلال 2030 من بين أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم، في ظل استخدام جميع الهنود للتكنولوجيا المتقدمة، إما للقيام بعملهم أو لإنجاز مهمتهم.

وبحث مؤلف الكتاب وروبا بوروشوتهامان، كبير الاقتصاديين في مجموعة تاتا، الذي شاركه فى تأليف الكتاب، عن الطريقة المثالية لتقريب الهنود من أحلامهم من خلال تطبيق متطور على أرض الواقع يسمى "بريدجيتال".

ويعالج "بريدجيتال" أكبر التحديات التي تواجه الهند عن طريق سد الفجوة الضخمة بين الريف والحضر والأمية والتعليم والتطلعات والإنجاز، من الرعاية الصحية إلى التعليم إلى الأعمال التجارية، بحيث يمكن تطبيق النموذج في مختلف القطاعات.

وأشارت المشاط، خلال مشاركتها فى الجلسة، إلى أن الثورة الصناعية الرابعة تساعد على النمو الاقتصادى، وعلى الرغم من وجود تخوف من فقد عدد من فرص العمل بسبب التكنولوجيا.

وأوضحت الوزيرة، "أنه رغم أن التكنولوجيا واستخدام الذكاء الاصطناعى سيجعلنا نفقد نحو 33 مليون فرصة عمل على مستوى العالم، ولكن ذلك سيؤدى إلى خلق نحو 133 مليون فرصة عمل اخرى".

وأكد المشاط، على أهمية أن يكون سوق العمل مؤهل للمشاركة فى فرص العمل الناشئة التى تخلقها الثورة الصناعية الرابعة، والتى سيكون معظمها يتعلق بالهندسة والبرمجيات والعلوم.

ودعت الوزيرة، الحكومات إلى استطلاع رأى القطاع الخاص عند وضع السياسات العامة، لأن التكنولوجيا تجعل متطلبات القطاع الخاص مختلفة، لذلك يجب أن تكون العمالة مؤهلة لمتطلبات القطاع الخاص.

كما دعت إلى التنسيق والتعاون مع الدول التى لها تجارب ناجحة فى استخدام التكنولوجيا الحديثة للاستفادة من هذة التجارب.