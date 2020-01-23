التخطيط: مصر ضمن قادة إنتاج الطاقة الشمسية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كتبت- ياسمين سليم:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تقرير جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية لعام 2020 أوضح أن مصر بجانب الإمارات والمغرب مازالوا قادة إنتاج الطاقة الشمسية في المنطقة.

وأضافت السعيد في بيان اليوم الخميس، أن مصر تحتل المركز الثاني ضمن أكثر الأسواق جذبا لصفقات الاندماج والاستحواذ من حيث القيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2019، وذلك وفقا لتقرير مراجعة بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019 والصادر عن مؤسسة ريفينتيف.

وأضافت الوزيرة، إن الاقتصاد المصري في حالة تحسن مستمر بشهادة التقارير والمؤشرات الدولية، وأن كبرى المؤسسات الدولية، أشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأته الدولة في 2016.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الاقتصاد المصري أصبح واحدا من أسرع الاقتصاديات نموًا فى المنطقة.

وأوضحت أن مصر حققت تحسنا في مؤشر التنافسية عام 2019 مقارنة بمؤشر 2018 وذلك في 8 محاور أساسية، كما حققت أيضاً تحسنا في 53 مؤشرا فرعيا، وحققت ترتيبا جيدا في 7 مؤشرات مستحدثة في التقرير الأخير بمحور المؤسسات.

وأشارت السعيد، إلى أن مصر تقدمت 4 مراكز في محور البنية التحتية لتحتل المرتبة 52، وتقدم ترتيبها 20 مركزاً في محور المؤسسات لتحتل المركز 82.

وأشارت السعيد إلى أن البنك الدولي توقع فى تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لعام 2020 نمو الاقتصاد المصري ليبلغ نحو 5.8% خلال العام المالي الحالي 2020-2019، ليصل إلى قرابة 6% فى 20/2021.

وأوضح التقرير أن النمو الاقتصادي في مصر جاء مدفوعًا بزيادة الصادرات والاستثمار والذين شهدا المزيد من التيسير من خلال سياسة نقدية أكثر مرونة، مما أدى إلى المزيد من الاستقرار في سعر صرف الجنيه، بحسب الوزيرة.

وأشارت وزيرة التخطيط عن إشادة تقرير البنك الدولي بإصلاحات الاقتصاد الكلي في مصر، وأن تحرير سعر صرف العملة المحلية، وخفض دعم الطاقة وتحسين مناخ الأعمال كانت بمثابة خطوات إيجابية زادت من ثقة المستثمرين وعززت من فرص التصدير والاستثمار.

وأوضحت السعيد، أن توقعات الأمم المتحدة فى تقريرها حول الأوضاع والتوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2020؛ تشير إلى تحقيق مصر نموًا اقتصاديًا ليكون واحدا من أعلى المعدلات في شمال أفريقيا.