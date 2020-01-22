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وزير قطاع الأعمال يزور الجابون والكاميرون لبحث فرص التعاون

10:50 ص الأربعاء 22 يناير 2020
وزير قطاع الأعمال يزور الجابون والكاميرون لبحث فرص التعاون

وزير قطاع الأعمال

كتبت- شيماء حفظي:

يبدأ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأربعاء، جولة أفريقية تشمل دولتي الجابون والكاميرون، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والبلدين الشقيقين، بحسب بيان من الوزراة.

ويضم الوفد المرافق الوزير، ممثلين عن وزارات الإنتاج الحربي والزراعة والبترول وشركة المقاولون العرب، والشركة التجارية للأخشاب التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

ويجري الوزير خلال زيارته إلى الجابون عدة لقاءات مع كبار المسؤولين وعلى رأسهم علي بونجو أونديمبا رئيس جمهورية الجابون، وجوليان نكوجي بيكالي رئيس الوزراء الجابوني، لبحث مجالات التعاون المتاحة بما يخدم مصالح البلدين واستكشاف فرص الاستثمار خاصة في قطاعات الأخشاب والزراعة والثروة المعدنية والبنية التحتية.

كما يبحث الوزير خلال زيارته إلى الكاميرون فرص التعاون في مجال الأخشاب، حيث يلتقي وزيرة الدولة للغابات والحياة البرية وكذا ممثلي الجهات المعنية بهذا المجال في الكاميرون، بحسب البيان.

وزير قطاع الأعمال الجابون الكاميرون المقاولون العرب هشام توفيق

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