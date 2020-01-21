التنظيم والإدارة : الانتهاء من تحديث 112 وحدة إدارية في 2019

كتب- عبدالقادر رمضلن:

قال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،في بيان اليوم الثلاثاء، إنه انتهي من إجراء تحديث على الهياكل التنظيمية لعدد 112 وحدة إدارية.

وأضاف الجهاز إنه انتهى من إنشاء 9 هياكل تنظيمية لأول مرة لعدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة منها الهيئة العامة للرعاية الصحية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجامعتي مطروح والوادي الجديد خلال 2019.

وبحسب البيان، فإن الجهاز أعاد تنظيم كلي وجزئي لهيكل 42 وحدة إدارية منها وزارة لنقل، وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمجلس القومي للمرأة، ومصلحة الضرائب المصرية، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وانتهى الجهاز أيضا من استحداث تقسيمات تنظيمية جديدة لعدد 61 وحدة إدارية منها الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وجامعة جنوب الوادي، وجامعة سوهاج، وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 1146 لسنة 2018 بشأن استحداث بعض التقسيمات التنظيمية والتي تشمل الموارد البشرية، التحول الرقمي، الإدارة الاستراتيجية.