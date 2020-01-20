النفط يرتقع لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع بعد إغلاق حقلين في ليببا

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، اليوم الاثنين، بعد بدء إغلاق حقلين كبيرين في ليبيا مما يجعل تدفقات الخام في البلد العضو بمنظمة أوبك تقترب من التراجع إلى جزء بسيط من مستواها الطبيعي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتا أي 1.11% إلى 65.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 0731 بتوقيت جرينتش بعدما وصلت إلى 66 دولارا للبرميل في وقت سابق وهو أعلى سعر منذ التاسع من يناير الجاري.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتا أي 1% إلى 59.10 دولار للبرميل بعدما صعد إلى 59.73 دولار وهو أعلى مستوى منذ العاشر من يناير الجاري.

وفي أحدث مستجدات الصراع المستمر في ليبيا منذ وقت طويل، قالت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الأحد، إن حقلين نفطيين كبيرين في جنوب غرب البلاد شرعا في الإغلاق بعدما أغلقت قوات موالية للجيش الوطني الليبي خط أنابيب.

وتراجعت أسعار النفط في الأسبوعين الماضيين، وبعد ارتفاع الأسعار بسبب تأجج التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في بداية العام، اتخذ الجانبان خطوات للابتعاد عن الصراع مما يهدئ أجواء السوق.

وقال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط، إنه إذا استمر وقف الصادرات فإن ملء صهاريج التخزين سيستغرق بضعة أيام وسيقتصر الإنتاج على 72 ألف برميل يوميا.

وكانت ليبيا تنتج حوالي 1.2 مليون برميل يوميا في الآونة الأخيرة.

وقال تاكاشي تسوكيوكا رئيس جمعية البترول اليابانية في مؤتمر صحفي يوم الاثنين "سيظل خام غرب تكساس الوسيط يحوم في نطاق 60 دولارا للبرميل على الأرجح مع تركيز السوق على العرض والطلب الأمريكي من النفط والمنتجات النفطية علاوة على المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط".