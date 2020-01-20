البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الاثنين
10:21 ص الإثنين 20 يناير 2020
كتب- مصطفى عيد:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.14% مع بداية تعاملات اليوم الاثنين عند مستوى 13938 نقطة.
وصعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.01%، بينما انخفض المؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.01%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.68%، مع نهاية تعاملات أمس الأحد إلى مستوى 13918 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.
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