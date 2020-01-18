تضم 8 مستشفيات.. الاتصالات تنتهي من منظومة تداول صور الأشعة إلكترونيا

كتب- علاء حجاج:

قال مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات، إن الوزارة انتهت من تنفيذ المنظومة الإلكترونية لنقل وتداول صور الأشعة الطبية، وذلك بتكلفة وصلت لأكثر من 50 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة ميكنة الخدمات الصحية ضمن خطة الدولة لتحقيق التحول الرقمي.

وأضاف المصدر لمصراوي أن المشروع "يعمل بنظام PACS الحديث، وهو نظام حاسب آلي متكامل يقوم بتخزين صور الأشعة الطبية ونقلها وتوزيعها وعرضها، وهو نظام متكامل مع أجهزة الحاسبات الشخصية لتكوين صور الأشعة الطبية وعرضها على أخصائي الأشعة".

وبحسب المصدر، يتميز هذا النظام بقدرته على حفظ صور الأشعة الطبية بصورة إلكترونية واسترجاعها مرة أخرى بسرعة مقارنة بالطرق التقليدية اليدوية لحفظ ملفات الأشعة في السجلات الطبية، والتي تحتاج إلى وقت طويل لاستردادها وإرسالها للعيادات المعالجة.

ويستطيع نظام "PACS" الذي استخدمته وزارة الاتصالات اختزان هذه الصور لعشرات السنين، وفقا للمصدر.

وذكر المصدر أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية تمكن أخصائي الأشعة من تشخيص الحالات، وتقديم الاستشارات الطبية والعلاجية رغم بعد المسافات بينه وبين المستشفى التي تم تصوير الحالة بها، مما يساعد على نقل الخبرات وتبادلها والكشف المبكر عن الأمراض.

ويهدف المشروع، بحسب المصدر، إلى التخلص من العمل الورقي واستبداله بالنظام الإلكتروني، وتمكين أخصائي الأشعة من تشخيص الحالات عن بُعد وتقديم الاستشارات الطبية.

يذكر أنه تم افتتاح المرحلة الاسترشادية لمشروع المنظومة المعلوماتية المركزية المتكاملة لنقل صور الأشعة (National PACS) وتداولها وأرشفتها في عام 2012.

كما تم إنشاء قاعدة بيانات مركزية بالمركز الرئيسي للأشعة، وكذلك قواعد بيانات محلية بالمستشفيات الثماني المشاركة في المشروع، على أن يتحقق التزامن التلقائي بينهم وبين قاعدة البيانات المركزية.

وضم المشروع ثماني مستشفيات إلى جانب مركز التميز الاستشاري الرئيسي للأشعة بمنطقة فم الخليج وهم: مستشفى الخليفة العام، ومستشفى الشيخ زايد التخصصي، وشرق مدينة الإسكندرية، وشرم الشيخ، والعلمين، ومطروح، والأقصر، والغردقة.