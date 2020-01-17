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أسعار النفط مستقرة والخام العالمي يتجه لثاني هبوط أسبوعي

10:39 ص الجمعة 17 يناير 2020
أسعار النفط مستقرة والخام العالمي يتجه لثاني هبوط أسبوعي

أسعار النفط

القاهرة – وكالات:

استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعدما أثارت تقارير بشأن نمو اقتصادي ضعيف في الصين، أكبر مستورد للخام، مخاوف بشأن طلب الوقود وجابهت التفاؤل بشأن توقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين في وقت سابق من الأسبوع.

وبحسب وكالة رويترز، ففي الربع الأخير من 2019، نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة ستة بالمئة على أساس سنوي بما يتماشى مع التوقعات، بينما بلغ النمو للعام بالكامل 6.1% وهي أبطأ وتيرة في 29 عاما بحسب ما أظهرته بيانات حكومية يوم الجمعة.

وقالت مارجريت يانج محللة السوق لدى سي.إم.سي ماركتس ”معدل الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الرابع من العام والذي كان متوقعا قدم إشارة محدودة لتداولات أسعار النفط صباح الجمعة، وربما يقيد تنامي الضغوط الاقتصادية النزولية ارتفاع النفط في الأجل المتوسط إلى الطويل".

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات إلى 64.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 0615 بتوقيت جرينتش، بعد أن ربحت نحو 1% يوم الخميس. والخام القياسي العالمي منخفض 0.6% في الأسبوع ويتجه صوب تسجيل ثاني هبوط أسبوعي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات إلى 58.45 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت ما يزيد عن 1% في الجلسة السابقة.

ويتجه الخام الأمريكي للتراجع نحو 1% في الأسبوع كما سيسجل أيضا انخفاضا للأسبوع الثاني.

وارتفع النفط أمس الخميس بعد أن وقعت الصين والولايات المتحدة اتفاق المرحلة واحد التجاري. وتلقت المعنويات الدعم أكثر بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تعديلات على اتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

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