انطلاق منتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة برئاسة وزير البترول

كتب- مصطفى عيد:

انطلق منتدى غاز شرق المتوسط، الذي تستضيفه القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة طارق الملا وزير البترول، بمشاركة كلٍ من وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، ووزير البيئة والطاقة اليوناني، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الاقتصادية، وممثل وزارة الطاقة الأردنية، ووزير الطاقة الإسرائيلي، ووكيل وزارة التنمية الاقتصادية بإيطاليا.

كما يشارك بالمنتدى، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم، نائب مساعد وزير الطاقة الأمريكي، ورئيس القطاعات الاستراتيجية لأوروبا والشئون الخارجية بوزارة الخارجية الفرنسية، إلى جانب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وممثل البنك الدولي.

وقال طارق الملا، في افتتاح الاجتماع، إن دول منتدى غاز شرق المتوسط يقع على عاتقها مسئولية التعاون للتغلب على التحديات الواسعة والتغيرات الهائلة بالمنطقة والتي أفرزت مصاعب جيوسياسية واقتصادية.

وأضاف الملا أن هذا التعاون يهدف إلى الاستمرار في تنمية الموارد الطبيعية بالمنطقة، من خلال تضافر الجهود بين الدول المشاركة لتحقيق رفاهية الدول وشعوبها، وهو ما يمثل هدفاً رئيسياً للمنتدى.

وذكر أن المنتدى يساهم في تخفيف التوترات السياسية، وتعزيز السلام والاستقرار من خلال نموذج ناجح للتعاون الاقتصادي والإقليمي، والتكامل بين دول المنتدى بما يثبت للمنطقة وللعالم أجمع أن التعاون هو الوسيلة الأساسية لجني الفوائد للشعوب.

وأشار الملا إلى أن دول المنتدى تمكنت من تنفيذ خارطة طريق واضحة تم وضعها منذ بداية اجتماعات المنتدى بما ساهم في الانتهاء من الإطار التأسيسي للمنتدى واعتماده في اجتماع اليوم إيذاناً بالتأسيس الرسمي.

وأوضح أن الدول المشاركة بدأت فعليا في أنشطة المنتدى بالتوازي مع إجراءات التأسيس سعيا لبلوغ طموحاتها لتنمية واستغلال موارد الغاز بالمنطقة.

وقال الوزير إنه تم تأسيس اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز "GIAC" المنبثقة من المنتدى في نوفمبر الماضي، كمنصة دائمة تتيح الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة بالآراء والدراسات، التي تعزز التعاون وتساعد في تحقيق أهداف المنتدى.

وأكد الملا على التعاون المثمر بين المنتدى وكل من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وما حظى به المنتدى من دعم كبير من تلك الأطراف إيمانا منها بدوره وأهميته في تحقيق فوائد كبرى للمنطقة بأكملها وللعالم.

وأعرب الوزير في ختام كلمته عن يقين مصر والدول المشاركة بتحقيق نتائج ملموسة لأعمال المنتدى خلال العام الحالي بما يسهم في تحقيق مستقبل مزدهر ومستدام للمنطقة.