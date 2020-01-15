بروتوكول بين البنك الأهلي وشركة جنان لتنفيذ مشروع القرى المنتجة بالوداي الجديد

كتبت- منال المصري:

وقغ البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع شركة جنان الوادي لتنفيذ مشروع القرى المنتجة، بحسب بيان من البنك اليوم الأربعاء.

وقال هشام عكاشه، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البروتوكول يأتي في إطار حرص البنك على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة مشروعات القطاع الزراعي والثروة الحيوانية.

وتابع عكاشة، أن البروتوكول يهدف إلى توطين الأسر المنتجة بمحافظة الوادي الجديد وتحويلها إلى منطقة من مناطق الجذب الاستثماري.

وبحسب البيان فإن المشروع يهدف لإنشاء مشروع متكامل في مجال إنتاج التمور عالية الجودة والقيمة، وإنتاج الألبان بنظام التعاقدات المسبقة مع توفير دعم فني كامل للمشروعات المستفيدة من خلال شركة جنان الوادي التي لها خبرة كبيرة في هذا المجال، بحسب عكاشة.

وأضاف عكاشة، أن البنك يراعي الطبيعة الخاصة لتلك المشروعات، حيث يتم إتاحة التمويل بإجراءات سهلة تتناسب مع واقعها بما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار.

وتابع عكاشة، "انعكس اهتمام البنك بالمشروعات الزراعية في الآونة الأخيرة على معدلات النمو في محفظة التسهيلات الموجهة لهذه المشروعات التي حققت معدل نمو بلغ نحو 71 % مقارنة بالعام السابق".

وأشار رئيس مجلس إدارة البنك، إلى أن التمويل المتاح من البنك لمشروعات النشاط الزراعي والأنشطة بلغ نحو 8 مليارات جنيه، لنحو 18 ألف مشروع.

فيما بلغت محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك نحو 64 مليار جنيه لنحو 74 ألف مشروع.

وحضور توقيع البروتوكول اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وعلى جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.

وأشاد الزملوط، بدور البنك في تمويل مثل هذا النوع من المشروعات، الذي يوفر الدعم والإهتمام اللازم بالمشروعات الموجودة بالمحافظات.

وقال محمد راشد العتيبة، رئيس مجلس إدارة شركة جنان الوادي للاستثمار الزراعية، إن الغرض الأساسي من إنشاء الشركة بالتعاون بين كل من شركة جنان الوادي الإمارتية، هو إقامة استثمارات مشتركة بين الدولتين، استغلالاً لخبرة كل منهما في مجالي التنمية الزراعية والثروة الحيوانية.

وبحسب العتيبة، تقوم المشروع على إنشاء مجتمع متكامل على مساحة 10 آلاف فدان، مع تخصيص مساحة زراعية لكل مستفيد.

ويتضمن منزل مؤثث بالكامل ومزود بكافة المرافق الأساسية من المياه والكهرباء لإقامة المستفيدين وأسرهم، كما توفر الشركة لكل مستفيد عدد من 600 إلى 800 فسيلة من فسائل النخل عالي الجودة والقيمة، وتوفر عدد 15 رأس ماشية إدرار ألبان من أفضل السلالات العالمية عالية الإنتاجية.

ويتم اختيار وتدريب المستفيدين من المشروع وفقا لمعايير محددة لضمان نجاح المشروع، مع تقديم الدعم الفني اللازم للمشروعات المقامة بالقرى المنتجة.

ويتضمن المشروع أيضا إقامة حظيرة مركزية مزود بها محلب آلي وفقا لأحدث النظم العالمية، حيث تتولى الشركة الإشراف الفني والبيطري الكامل على المشروع، وكذا تسويق منتجاته من تمور عالية الجودة والقيمة أو ألبان، بحسب العتيبة.

وقال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البروتوكول يأتي ضمن ما يقدمه البنك من خدمات تمويلية ومصرفية لمشروعات القطاع الزراعي.

وبحسب أبو الفتوح، يتلقى البنك ترشيحات شركة جنان الوادي للمستفيدين الذين اختارتهم للمشاركة في المشروع والراغبين في الحصول على تمويل ودراسة إتاحة التمويل اللازم للمشروعات المرشحة من قبل الشركة.

ويتيح البنك التمويل اللازم لعمليات التصدير، وأوامر التوريد، وإصدار خطابات الضمان بكافة أشكالها، وتوفير الخدمات المصرفية من خلال فتح حسابات جارية للمستفيدين واستخدامها في سداد التزامات للعملاء طرف جهات التعامل من خلال نظم الدفع الإلكترونية.

كما يتيح أيضا كشوف حسابات إلكترونية تتيح المعاملات المالية بصفة يومية مع توفير حزمة من الخدمات غير المالية للمشروعات المؤهلة والتي تتمثل في كافة أنواع الاستشارات.