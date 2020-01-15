أسعار الذهب العالمية تعود للارتفاع مرة ثانية

القاهرة- وكالات:

ارتفع سعر الذهب عالميا، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي سعى فيه المستثمرون لأصول أكثر أمانا في ظل ضبابية بشأن تأثير اتفاق المرحلة واحد التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بحسب وكالة رويترز.

وقال مسؤول أمريكي، إن الرسوم المفروضة على سلع صينية ستظل سارية، وفقا للوكالة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1550.60 دولار للأوقية.

وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1551 دولارا.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، إن الرسوم المفروضة على سلع صينية ستظل سارية لحين استكمال اتفاق المرحلة اثنين، قبل يوم من تأهب أكبر اقتصادين في العالم لتوقيع اتفاق تجاري مؤقت.

ومن شأن الإبقاء على الرسوم قد يقلص الفوائد الاقتصادية لاتفاق المرحلة واحد عبر تقييد وصول الصين إلى إحدى أكبر أسواقها التجارية، بحسب الوكالة.

وزاد الذهب 18% في العام الماضي لأسباب على رأسها نزاع الرسوم الجمركية المستمر منذ 18 شهرا وأثره على الاقتصاد العالمي.

وهبطت الأسهم الآسيوية في الوقت الذي أثرت فيه تعليقات منوتشين سلبا على الإقبال على المخاطرة.

ويترقب المستثمرون باهتمام تفاصيل اتفاق المرحلة واحد الذي سيُعلن في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.