ارتفاع البصل وتراجع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار البصل والباذنجان البلدي بين 50 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو البصل بين 3 و6 جنيهات، وسعر كيلو الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

وفي المقابل تراجعت أسعار البطاطس والكوسة والفاصوليا والفلفل الرومي البلدي بين 50 قرشا و5 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

استقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و5.6 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البصل بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 8 و 10 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و 5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال بلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال سكري بين 2 و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 3 و 5 جنيهات.

اليوسفي بين 1.5 جنيه و6 جنيهات.

الجوافة بين 5 و9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.