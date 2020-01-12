لذوي الإعاقة.. تعرف على شروط الحصول على معاشين بأثر رجعي

كتبت- ياسمين سليم:

حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط الجمع بين معاشين أو معاش وأجر للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال منشور أصدرته الوزيرة نيفين القباج، أمس.

وينظم قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية شروط استحقاق الأشخاص من ذوي الإعاقة لأكثر من معاش دون حدود.

وقالت وزارة التضامن، أمس، إن أصحاب الحق في الجمع بين معاشين سيتم محاسبتهم بأثر رجعي منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون وحتى تاريخ تقديم الأوراق المطلوبة وفق القواعد المنظمة لذلك.

وصدرت اللائحة التنفيذية للقانون في ديسمبر 2018، بقرار من رئيس الوزراء.

والجمع بين معاشين أو معاش وأجر يعني أن يحصل صاحب معاش من ذوي الإعاقة على معاشه بجانب المعاش الذي يستحقه من الزوج أو الزوجة أو الأولاد أو الوالدين أو الأخوة والأخوات.

كما يمنح القانون الحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين أجره من جهة عمله، ومعاش عن المستحق له من زوجة أو أولاد أو والدين أو أخوة وأخوات.

ويمنع قانون التأمينات أصحاب المعاشات من الجمع بين أكثر من معاش إلا في حالات محددة، لكن قانون الإعاقة سمح لأشخاص من ذوي الإعاقة في الجمع.

شروط الحصول على معاشين

حدد المنشور عددًا من الشروط يجب توافرها في الأشخاص من ذوي الإعاقة للحصول على معاشين وهي كالآتي:

1- أن يكون المستحق مصري الجنسية أو من الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.

2- أن يكون حصل على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي بعد التحقق من تقرير الكشف الطبي المميكن والمعتمد من الصادر من وزارة الصحة.

3- أن يتمتع المستحق بتوفر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة، مع مراعاة أنه عند بحث شروط استحقاق الأخ أو الابن للعجز لا يكتفي ببطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات عجزه عن الكسب ويتعين إثبات العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وحددت الوزارة المستندات المطلوبة للجمع بين معاشين أو معاش وأجر وهي كالآتي:

1- بطاقة الرقم القومي

2- بطاقة الخدمات المتكاملة

وذكرت الوزارة أن أولوية الاستحقاق جاءت وفقًا للترتيب الآتي:

1- المعاش المستحق عن النفس.

2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

3- المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة.

4- المعاش المستحق عن الابن أو الابنة.

5- المعاش المستحق عن الأخ أو الأخت.

وبحسب المنشور، يجوز للمستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة دون حدود ووفق الاشتراطات الموضحة بالمنشور الوزاري على أن تنفذ الهيئة القومية للتأمينات أحكام المنشور بكل دقة.