ارتفاع أسعار الدواجن والبيض مع بداية تعاملات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الدواجن بنحو جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وقال السيد، إن سعر كيلو الدواجن بالمزرعة ارتفع إلى 25 جنيها مقابل 23 جنيها، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

وبحسب السيد، فإن الكيلو يباع بالأسواق اليوم، بنحو 29 و30 جنيها.

كما زاد سعر كرتونة البيض بنحو جنيهين لتصل إلى 33 جنيها بالمزرعة، لتباع في السوق بسعر يتراوح بين 38 و39 جنيها، وفقا لما قاله السيد.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي بنحو 27 جنيها بالمزرعة، ويباع للمستهلك بنحو 32 و33 جنيها.

وأضاف السيد أن سعر الكتكوت يتراوح بين 3 و4 جنيهات.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاء ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.