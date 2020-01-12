مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة للجلسة الثالثة بنهاية تعاملات 12-1-2020

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.53%مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 13802 نقطة، وذلك للجلسة الثالثة على التوالي.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.73%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.61%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي شراء بقيمة 603.9 مليون جنيه، و5.6 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 609.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 1.38%، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، إلى مستوى 13729 نقطة.