أولى بشائر 2020.. لماذا تراجع الدولار أمام الجنيه الأسبوع الماضي؟

كتبت- شيماء حفظي:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعدما استقر أسبوعين متواصلين بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

ووفقا لبيانات البنك، سجل سعر الدولار بنهاية تعاملات أمس الخميس 15.95 جنيه للشراء و16.05 جنيه للبيع مقابل 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع الخميس الماضي.

ووفقا لبيانات البنك المركزي انخفض متوسط سعر الدولار خلال تعاملات الأسبوع 5 قروش؛ ليسجل أمس الخميس 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع، مقابل 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع، الخميس الماضي.

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، إن مصر جذبت استثمارات أجنبية كبيرة، في أدوات الدين الحكومية، ما دعم سعر الجنيه أمام العملة الأمريكية.

وأشار المصدر، إلى أنه على الرغم من التوترات والأحداث السياسية في منطقة الشرق الأوسط، خلال الأسبوع الماضي، لكن التدفقات الدولارية ارتفعت من المستثمرين الأجانب لشراء أذون خزانة بالجنيه المصري.

وفقد متوسط سعر بيع الدولار أمام الجنيه خلال العام الماضي نحو 1.87 جنيه، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وبنهاية ديسمبر 2019 سجل متوسط سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع، مقابل 17.87 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع في يناير 2019، بحسب بيانات المركزي.

وكان بنك الاستثمار بلتون، توقع أن يواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، وألا يواجه الجنيه أي ضغوط مقابل الدولار في العام 2020، وأن يتراوح سعر الدولار عند 16 جنيهًا.

وقالت المذكرة البحثية، الصادرة عن بلتون في ديسمبر الماضي، إن تضافر الجهود الحكومية؛ لتقليل الضغوط على العملة المحلية، يجعل التذبذب محدودًا في نطاق 16 جنيهًا مقابل الدولار.