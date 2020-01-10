وزير المالية لسفير سنغافورة: نسعى لتحسين مناخ الأعمال وزيادة الاستثمار المشترك

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال لقائه السفير الجديد لدولة سنغافورة بالقاهرة دومينيك غوه، إن الحكومة المصرية تتطلع لزيادة حجم الاستثمارات السنغافورية بمصر، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وأضاف الوزير، أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى تحفيز الاستثمارات الأجنبية بمصر؛ نتيجة لما تُوليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بتحسين مناخ أداء الأعمال، وتذليل أى عقبات قد تُواجه المستثمرين.

وأشار معيط، إلى العمل على تشجيع المستثمرين للتوسع في أنشطتهم الاستثمارية، ويُسهم في خلق المزيد من فرص العمل، والتحول إلى الأنشطة الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، على النحو الذى يُمَّكنها من الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وقال الوزير، إن هناك مجموعة وزارية تضم كل الوزراء المعنيين تجتمع بصفة دورية؛ للوقوف على التحديات والعقبات التى تواجه المستثمرين، والسعى الجاد نحو تذليلها.

وأضاف أن الحكومة تحرص على تطوير البنية التحتية، وإرساء دعائم التحول التدريجي إلى «النافذة الواحدة» لتبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي تيسيرًا على المستثمرين.

وأشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من التجربة السنغافورية الناجحة فى إدارة الموانيء والتعليم والصحة والتنمية البشرية، من خلال استمرار دعم برامج بناء القدرات، وتبادل الخبرات بين البلدين، خاصة فى ظل حرص القيادة السياسية على الاقتداء بالتجارب التنموية الدولية المتميزة؛ بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال السفير السنغافورى، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، واستعدادها أيضًا للمشاركة فى التجربة المصرية الرائدة، بحسب البيان.

وأوضح السفير أن الموقع الجغرافى الاستراتيجي لمصر وانفتاحها على العالم بعلاقات شراكة تنموية قوية خاصة مع الدول الاقتصادية الكبرى، جعلها في مصاف الدول الأفريقية الجاذبة للاستثمار الأجنبى المستدام.