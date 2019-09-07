3 بنوك عامة تصدر 675 ألف بطاقة ميزة في 8 أشهر

كتبت-منال المصري:

أصدرت بنوك الأهلي المصري والقاهرة والزراعي المصري 675 ألف بطاقة ميزة خلال 8 أشهر من يناير حتى أغسطس الماضي بحسب مسؤولون بالبنوك.

وقال علاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، إن البنك أصدر أكثر من 315 ألف كارت ميزة المدفوعة مقدمًا خلال أول 8 أشهر من العام الجاري.

وأضاف لمصراوي أن البنك يستهدف إطلاق مليوني كارت من ميزة خلال العام الجاري مع التوسع في إصدار أنواع جديدة من ميزة مثل الدبت وميزة للمرتبات.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك أصدر أكثر من 160 ألف بطاقة ميزة خلال 6 أشهر من مارس الماضي وحتى نهاية الشهر الماضي، مقسمة بين بطاقة خصم مباشر وبطاقة مدفوعة مسبقاً.

وبحسب فايد فإن البنك يستهدف إصدار 500 ألف بطاقة مع نهاية العام الجاري لتحقيق الشمول المالي مما سيساهم في الحد من استخدام الكاش.

وقال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك انتهى من تفعيل 200 ألف بطاقة من ميزة تقريبا وتسليمها للعملاء خلال أخر شهرين مستهدفا زيادتهم إلى مليون كارت بنهاية العام المالي الجاري.

وكان البنك المركزي أعلن العام الماضي عن إطلاق بطاقة ميزة أول بطاقة وطنية ذات علامة تجارية مصرية بهدف الحد من تداول الكاش وتحقيق الشمول المالي.

ويصدر بنكا الأهلي المصري والزراعي نوعًا واحدًا من كروت ميزة المدفوعة مقدما بينما بنك القاهرة يصدر مع ميزة المدفوعة مقدما كارت ميزة دبت.

وكان المهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات قال في تصريحات سابقة إن المركزي يعتزم إصدار 20 مليون بطاقة ميزة خلال 3 سنوات مقبلة.