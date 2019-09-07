بعد تثبيتها.. تعرف على أسعار الفائدة للقرض الشخصي بثلاثة بنوك عامة

كتبت- منال المصري:

امتنعت البنوك العامة عن خفض الفائدة على القرض الشخصي، بالرغم من أنها خفضت الفائدة بين 1 إلى 1.5% على الأوعية الادخارية مثل الشهادات وحسابات التوفير، بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1.5% الشهر الماضي.

وسجلت أسعار الفائدة بعد قرار خفض المركزي 14.25% على الإيداع و15.25% على الإقراض.

وكشفت جولة لمصراوي على البنوك العامة، استمرار تكلفة الفائدة على القرض الشخصي عند مستوياتها دون أي تغيير، وذلك على الرغم من قرار المركزي والبنوك بخفض الفائدة علي جميع الأوعية الادخارية خلال الأسبوعين الماضيين.

ويحصل المقترض على التمويل بضمان الراتب لموظفي الحكومة أو القطاع الخاص أو لأصحاب المهن الحرة والأعمال بضمان السجل التجاري.

وتستحوذ البنوك العامة وهم مصر والأهلي المصري والقاهرة على أكثر من نصف سوق التجزئة المصرفية على مستوى الجهاز المصرفي وذلك لانتشار فروعها مقارنة بباقي البنوك الأخرى.

ويتصدر القرض الشخصي قائمة جميع البنوك في المنتجات المقدمة للبنك وهو عبارة عن قرض نقدي يحصل عليه العميل مباشرة من البنك بعد استيفاء الأوراق المطلوبة دون مطالبته بتقديم مبرر للقرض كباقي القروض الأخرى مثل السيارات أو العقار أو السلع المعمرة وخلافه.

وتطلب البنوك من العميل للموافقة على القرض النقدي شهادة بمفردات الراتب مختومة من موظف الموارد البشرية وتكويد الشركة التي يعمل بها في البنك وتحويل الراتب على البنك أو الاكتفاء بتحويل القسط الشهري فقط وإيصال مرافق حديث وصورة من الرقم القومي.

ونعرض تفاصيل الفائدة على القرض الشخصي بالبنوك العامة وجميع تفاصيلها بحسب مسؤولون بخدمة العملاء تحدثوا لمصراوي:

1- البنك الأهلي:

أبقى البنك على الفائدة بين 18.25% إلى 22.5% وتتباين الفائدة حسب كان القرض بضمان راتب موظفين أو مهن حرة أو حسب إمكانية تحويل الراتب من عدمه.

وتتراوح قيمة القرض بين 5 آلاف جنيه إلى 1.5 مليون جنيه حسب ضمانة القرض، ويتم سداد القرض بين عام إلى 10 أعوام.

2- بنك مصر:

سجلت الفائدة بين 18.5% إلى 22% وتتباين الفائدة حسب كان للموظفين أو مهن حرة وكذلك حسب تحويل الراتب أو القسط.

وتبلغ قيمة القرض بين 5 آلاف جنيه إلى مليون جنيه على فترة سداد تتراوح بين 6 أشهر إلى 10 سنوات كحد أقصى.

3- بنك القاهرة:

أبقى البنك على الفائدة بين 19% إلى 23% حسب القرض، سواء للموظفين أو مهن حرة وكذلك حسب تحويل الراتب أو القسط.

وتصل قيمة القرض إلى 1.5 مليون جنيه على فترة سداد تصل إلى 7 سنوات وهي أعلى فترة سداد مقارنة بالبنكين السابقين.