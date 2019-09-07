كيلو البطاطس بـ 5.5 جنيه.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة اليوم
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار عدد من الخضراوات والفاكهة، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و 5.5 جنيه، والبطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، والبصل بين 2 و3.5 جنيه.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2.5 و 5.5 جنيه.
البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
البصل بين 2 و3.5 جنيه.
الفاصوليا بين 25 و 35 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 1.5 و 3.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 جنيه و 4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي 1.5 جنيه و 4 جنيهات.
الملوخية بين 2 و 3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 4 و 5 جنيهات.
البامية بين 15 و 20 جنيها.
أسعار الفاكهة:
الليمون البلدي بين 5 جنيهات و 11 جنيها.
العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 5 و8 جنيهات.
تين برشومي بين 5 و 9 جنيهات.
مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات.
مانجو عويس 15 و 19 جنيها.
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