كيلو البطاطس بـ 5.5 جنيه.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الخضراوات والفاكهة، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و 5.5 جنيه، والبطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، والبصل بين 2 و3.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و 5.5 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 25 و 35 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و 3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 جنيه و 4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي 1.5 جنيه و 4 جنيهات.

الملوخية بين 2 و 3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و 5 جنيهات.

البامية بين 15 و 20 جنيها.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و 11 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و8 جنيهات.

تين برشومي بين 5 و 9 جنيهات.

مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات.

مانجو عويس 15 و 19 جنيها.