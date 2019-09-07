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    كيلو البطاطس بـ 5.5 جنيه.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة اليوم

    11:21 ص السبت 07 سبتمبر 2019
    كيلو البطاطس بـ 5.5 جنيه.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة اليوم

    بطاطس

    كتبت- دينا خالد:

    استقرت أسعار عدد من الخضراوات والفاكهة، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

    وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و 5.5 جنيه، والبطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، والبصل بين 2 و3.5 جنيه.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 2.5 و 5.5 جنيه.

    البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

    البصل بين 2 و3.5 جنيه.

    الفاصوليا بين 25 و 35 جنيها.

    الباذنجان البلدي بين 1.5 و 3.5 جنيه.

    الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 جنيه و 4 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي 1.5 جنيه و 4 جنيهات.

    الملوخية بين 2 و 3 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 4 و 5 جنيهات.

    البامية بين 15 و 20 جنيها.

    أسعار الفاكهة:

    الليمون البلدي بين 5 جنيهات و 11 جنيها.

    العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات.

    العنب البناتي الأحمر بين 5 و8 جنيهات.

    تين برشومي بين 5 و 9 جنيهات.

    مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات.

    مانجو عويس 15 و 19 جنيها.

    أسعار الخضر أسعار الفاكهة سوق الجملة

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