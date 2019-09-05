ارتفاع أسعار الذهب وراء زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر في أغسطس

كتب- مصطفى عيد:

ساهم ارتفاع أسعار الذهب في الحفاظ على وتيرة الصعود المتواصلة لاحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في أغسطس الماضي، وذلك للشهر الثامن على التوالي، بعد زيادة قيمته في الاحتياطي تزامنا مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية بشكل ملحوظ الشهر الماضي.

وأعلن البنك المركزي أمس الأربعاء، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر، بنحو 52 مليون دولار خلال شهر أغسطس الماضي، مسجلا رقما قياسيا جديدا بنهاية الشهر عند 44.969 مليار دولار في نهاية الشهر، مقابل 44.917 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي.

وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت قيمة الذهب المسجل في الاحتياطي لدى البنك المركزي بنهاية أغسطس إلى نحو 3.324 مليار دولار مقابل نحو 3.059 مليار دولار بنهاية يوليو، بزيادة 265 مليون دولار، وهي أكبر زيادة منذ يونيو 2012، حين سجلت 560 مليون دولار.

وتزامنت زيادة الذهب في الاحتياطي مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 106.6 دولار للأوقية بنسبة زيادة 7.5%، لتصل إلى نحو 1520.38 دولار بنهاية تعاملات الجمعة الماضي وهي آخر جلسات الشهر الماضي، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وبزيادتها خلال أغسطس الماضي تكون الأسعار العالمية للذهب واصلت ارتفاعها للشهر الرابع على التوالي، حيث زاد سعر الأوقية خلال الشهور الأربعة الأخيرة بنحو 237 دولارا بنسبة زيادة 18.5%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبينما ارتفع الذهب باحتياطي البنك المركزي، انخفض الاحتياطي من العملات الأجنبية بالبنك إلى 41.278 مليار دولار بنهاية أغسطس مقابل 41.413 مليار دولار بنهاية يوليو، بتراجع قيمته 135 مليون دولار.

كما انخفض احتياطي المركزي من قيمة وحدات السحب الخاصة إلى 367 مليون دولار بنهاية أغسطس مقابل 443 مليون دولار بنهاية يوليو، بتراجع 76 مليون دولار.