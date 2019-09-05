اليوم.. بدء صرف المعاشات المحولة على البريد وبنك ناصر الاجتماعي

القاهرة- مصراوي:

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، صرف معاشات شهر سبتمبر الجاري وذلك للمعاشات المحولة على هيئة البريد، وبنك ناصر الاجتماعي، لعدد 3.37 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 6.24 مليار جنيه، بحسب بيان من الوزارة.

وقالت الوزارة إنها اطمأنت على انتظام عمليات صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلي ومنافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها بيسر ودون شكوى.

وأضافت أن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص تجري عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار الساعة لمتابعة عملية صرف معاشات شهر سبتمبر في كل أنحاء الجمهورية لما يزيد عن 8 ملايين قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.12 مليار جنيه.

وذكرت الوزارة أن يوم الأحد الماضي الموافق الأول من سبتمبر شهد البدء في صرف المعاشات المحولة على منافذ صندوقي التأمين الاجتماعى وماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتبلغ قيمتها الإجمالية 4.53 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.16 مليون قائم بالصرف.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي صرف المعاشات حتى السادسة من مساء أمس الأربعاء ما يزيد عن مليون و540 الف حالة بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار و132 مليون جنيه، وبلغ عدد حالات الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي 960 ألف حالة بقيمة إجمالية قدرها مليار و122 مليون جنيه، وفقا للوزارة.

كما وصل عدد الحالات التي صرفت من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها إلى 580 ألف حالة بقيمة إجمالية قدرها مليار و20 مليون جنيه، بحسب البيان.

ومن المقرر أن يتم صرف صرف المعاشات المحولة على البنوك يوم الثلاثاء المقبل الموافق العاشر من شهر سبتمبر، وتبلغ قيمتها الإجمالية 4.34 مليار جنيه يتم صرفها إلى 1.58 مليون قائم بالصرف.