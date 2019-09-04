شعبة الفراشة ترفع مذكرة للمطالبة بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من المنبع

كتبت- منار الرخ:

تقدمت شعبة الفراشة، بمذكرة لرئيس غرفة القاهرة، إبراهيم العربي، للمطالبة بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من المنبع "مرحلة التصنيع"، بحسب ما أعلنه محمد فوزي رئيس الشعبة في اجتماع للشعبة اليوم الأربعاء.

وقال رئيس الشعبة، إنه يجب على مصلحة الضرائب تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المنبع، لمواجهة التهرب الضريبي وضياع حصيلة الدولة من الضرائب.

وأضاف فوزي، أن الشعبة تطالب بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بذات الآلية التي يتم بها تحصيل ضريبة المبيعات، حيث يتم تحصيلها في مرحلة التصنيع "المنبع"، بما يمنع التهرب الضريبي.

وأوضح فوزي، أن احتساب الضريبة من المنبع يعد آلية منضبطة لتحقيق كافة الحصيلة الضريبية المفروضة على القطاع، مشيرا إلى أن تطبيق القيمة المضافة على كافة مراحل التداول يمكن أن يتسبب في تبديد الحصيلة، فضلا عن الاحتياج إلى عدد كبير من مأموري الضرائب لحصر قيمة الضريبة من كل طرف من أطراف المنظومة، بحسب ما قال.