35 % زيادة بأرباح بالم هيلز بالربع الثاني.. والعضو المنتدب يعلن استقالته

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت نتائج أعمال شركة بالم هيلز للتعمير، تحقيق زيادة في صافي الأرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 35.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة والتي أرسلتها للبورصة اليوم الأربعاء، سجل صافي أرباح بالم هيلز خلال الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 310.3 مليون جنيه مقابل 215.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018.

ورغم هذا الارتفاع، تراجع صافي ربح بالم هيلز خلال النصف الأول من عام 2019 إلى 470.5 مليون جنيه مقابل 475.5 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجع صافي إيرادات نشاط الشركة إلى 2.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 3.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2018، بنسبة تراجع 25.4%.

كما انخفضت تكاليف النشاط إلى نحو 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019 مقابل نحو 2 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة 26.2%.

وبحسب تقرير للشركة عن نتائج الأعمال، اليوم، تراجعت المبيعات الجديدة الشركة إلى نحو 6.1 مليار جنيه بعدد وحدات 964 وحدة خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 7.8 مليار جنيه بعدد وحدات 2242 وحدة في نفس الفترة من عام 2018.

وتوزعت المبيعات الجديدة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 4 مليارات جنيه بنسبة 66% من هذه المبيعات في منطقة الساحل الشمالي والإسكندرية، و1.46 مليار جنيه بنسبة 25% بمنطقة غرب القاهرة، وبقيمة 560 مليون جنيه بنسبة 9% بمنطقة شرق القاهرة.

وفي بيان للشركة اليوم أيضا أرسلته للبورصة، أعلنت بالم هيلز استقالة محمد سلطان من منصبه كعضو مجلس إدارة منتدب للشركة، وأيضا تعيين محمد فهمي بمنصب الرئيس التنفيذي للعمليات وعضو مجلس إدارة تنفيذي، حيث سيتولى فهمي قيادة العديد من المهام التشغيلية والمالية.

وقال محمد سلطان: "إنني أعلن استقالتي من منصبي بمجلس الإدارة والفريق التنفيذي. لقد أمضيت 13 عاما مع الشركة وأشعر بالفخر والامتنان لهذا الكيان الذي ساهمت في تعظيمه ليصبح شركة رائدة في مجال التطوير العقاري".

وقالت الشركة إن محمد فهمي يشغل منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بها منذ أبريل 2019، وإنه شغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالشركة بين عامي 2007 و2009، وشارك خلال تلك الفترة في القيد والطرح العام لأسهم الشركة في بورصتي مصر ولندن.

وأضافت أن فهمي يملك خبرة محلية وإقليمية تمتد إلى 30 عاما في قطاع البنوك والخدمات المالية غير المصرفية والاستثمارات، والتي تشمل 5 أعوام من المناصب التنفيذية العليا في القطاع العقاري في مصر، كما شغل مؤخرا منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستثمارات في شركة المملكة القابضة والمملوكة للأمير السعودي الوليد بن طلال.

وقال محمد فهمي: "يشرفني أن أتولى مهام الرئيس التنفيذي للعمليات ببالم هيلز، الشركة التي بدأت بها حياتي المهنية في قطاع العقارات، وذلك بحماس لفرص النمو وزيادة الكفاءة والمسؤولية بالشركة، حيث أن استراتيجية الشركة لم تكن أكثر إقناعا كما هي الآن، وإني على أتم الاستعداد لتطوير أنشطة بالم هيلز لتتواكب مع رؤيتها الاستراتيجية".