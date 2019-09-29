تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس أسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 685 جنيها، وهو سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 587 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 783 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 5480 جنيها.

وأرجع نجيب استقرار أسعار الذهب، إلى عدم تغير سعر المعدن عالميا، نتيجة إغلاق البورصات العالمية اليوم، وهو ثاني أيام العطلة الرسمية في تلك البورصات.