البورصة تتعافى من الهبوط الحاد ومؤشرها الرئيسي يرتفع لليوم الثاني

كتبت – شيماء حفظي:

واصلت البورصة المصرية رحلتها نحو التعافي من الهبوط الكبير الذي ضرب مؤشراتها بداية الأسبوع، وارتفع مؤشرها الرئيسي مع نهاية تعاملات اليوم للجلسة الثانية على التوالي.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.9%، إلى مستوى 13857 نقطة، مدعوما بمشتريات عربية وأجنبية.

وصعد مؤشرEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.7% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.9%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب اليوم، صافي شراء بقيمة 131.9 مليون جنيه، والأجانب بقيمة 12 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 143 مليون جنيه.

وخسرت البورصة المصرية في 3 جلسات منذ بداية الأسبوع معظم المكاسب التي كانت حققتها منذ بداية العام، وفقدت القيمة السوقية للشركات عشرات المليارات من الجنيهات، واضطرت البورصة المصرية لوقف التداول لمدة نصف ساعة يوم الأحد بعد الهبوط الكبير الذي ضرب مؤشراتها، في خطوة لم تحدث منذ سنوات.

لكنها عادت للمنطقة الخضراء وتحول المؤشر للصعود خلال تعاملات أمس، وهو ما وصفه محللون بأنه "صعود مؤقت" وأن سوق المال يترقب أداء الأسهم في جلسات الأسبوع المقبل.

وتمكن المؤشر من استعادة جزء من مكاسبه ليرتفع إلى 6.3% منذ بداية العام، بعدما كان تراجع إلى 1.5%.