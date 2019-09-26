محافظ المركزي: 2 مليون مستخدم لبطاقة "ميزة" حتى سبتمبر الجاري

كتبت- منال المصري:

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن إجمالي عدد مستخدمي بطاقة ميزة الوطنية، وصل إلى 2 مليون بطاقة في سبتمبر الجاري.

وأضاف عامر في كلمته أمام منتدى التحول الرقمي، والتي ألقاها نيابة عنه إيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد لنظم الدفع الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات، أن المركزي انتهى من إجراءات تفعيل قبول بطاقات الدفع الوطنية ميزة على كافة نقاط البيع الإلكترونية، لما يقرب من 76 ألف نقطة بيع، وكذلك تفعيلها على ماكينات الصراف الآلي لعدد 13 ألف ماكينة.

وأشار إلى إجراء 510 ألف حركة باستخدام بطاقة ميزة بإجمالي معاملات قدرها 564 مليون جنيه في سبتمبر الجاري.

ويشارك في المنتدى الذي يعقد على مدار 3 أيام في شرم الشيخ، محمد الأتربي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ورئيس بنك مصر ووسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.