يحيى زلط: مرتب شهري ووجبات للملتحقين بمدرسة الجلود الثانوية الجديدة

كتبت- منار الرخ:

قال يحيي زلط، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود، ورئيس شركة مركز صناعات الجلود المتطورة، إن قرار وزارة التربية والتعليم بإنشاء مدرسة الجلود الثانوية الفنية لتعليم صناعة الجلود بنظام التعليم المزدوج، قرار صائب، وسيساهم في حل مشكلة نقص العمالة المدربة.

وأضاف زلط، أن المدرسة تعد أول مدرسة ثانوية لصناعة الجلود بمصر، وستوفر 1800 عامل سنويا لقطاع الجلود، مشيرا إلى أن الطلاب في المدرسة سيحصلون على راتب سيصل إلى 500 جنيه شهريا في السنة الأولى، و600 جنيه في الثانية، و700 جنيه في الثالثة.

وكان وزير التربية والتعليم أصدر قرارا رقم 207 لسنة 2019، بإنشاء مدرسة "مجمع الجلود الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج" (نظام السنوات الثلاث) داخل مصنع شركة مركز صناعات الجلود المتطورة، وتتبع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، اعتبارا من العام الدراسي 2019-2020.

وبحسب القرار، "تضم المدرسة المذكورة مهنة (صناعة أحذية)، ويجوز بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنشاء مهن جديدة أو إلغاء مهن قائمة، وفقا لاحتياجات سوق العمل".

وذكر زلط، لمصراوي، أنه سيتم منح الخريجين بالمدرسة في نهاية الصف الثالث شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، ويحدد بها اسم المهنة.

وأشار زلط، إلى أن المدرسة تعد أكبر مدرسة للتعليم المزدوج على مستوى الجمهورية، مضيفا أنه سيتم توفير "يونيفورم" للطلاب، وأيضا وجبات ووسيلة مواصلات لنقلهم للمدرسة.